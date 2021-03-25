В Канаде в инструкцию вакцины AstraZeneca внесли информацию о тромбах

"Сегодня Health Canada обновила инструкцию вакцин AstraZeneca и Covishield COVID-19, чтобы предоставить информацию об очень редких сообщениях о сгустках крови, связанных с низким уровнем тромбоцитов в крови (то есть тромбоцитопенией) после иммунизации вакциной AstraZeneca", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после сообщений об этих очень редких случаях тромбоза в Европе, Health Canada тесно сотрудничала с европейскими регуляторными органами для анализа фактов, после чего обновила инструкцию препарата. Департамент также выдал рекомендации для медицинских работников и получателей вакцин относительно возможных симптомов.

"Health Canada уверяет канадцев в том, что вакцина AstraZeneca продолжает оставаться безопасной и эффективной, защищая их от COVID-19, и призывает людей делать иммунизацию любой из вакцин против COVID-19, разрешенных в Канаде", - отметили в департаменте.

В канадских провинциях применяют версию вакцины от AstraZeneca Covishield (такую же, как в Украине). Health Canada подчеркивает, что до сих пор не получала сообщений об этих редких случаях тромбоза.

"Незначительные и временные неблагоприятные явления, такие как головная боль, лихорадка, усталость или боль в месте инъекции, являются общими после всех прививок. Люди должны обращаться за медицинской помощью, если у них появляются новые симптомы или ухудшается состояние здоровья. Канадцам также рекомендуется сообщать о любых побочных явлениях после иммунизации своим врачам", - добавили в департаменте.