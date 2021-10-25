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В Канаде автобус с юниорской хоккейной командой попал в ДТП, есть погибшие

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Канада, Понедельник 25 октября 2021 04:05
В Канаде автобус с юниорской хоккейной командой попал в ДТП, есть погибшие Фото: в Канаде автобус с юниорской хоккейной командой попал в ДТП, есть погибшие (facebook.com/rcmpgrc1)
Автор: Анна Полисученко

В канадской провинции Нью-Брансвик автобус с юниорской хоккейной командой попал в ДТП. В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CBC.

Инцидент произошел на шоссе недалеко от города Эйстл, когда автобус столкнулся с легковым автомобилем. Часть пассажиров автобуса получил незначительные травмы.

О причинах ДТП пока не сообщается.

Отмечается, что автобус перевозил команду Miramichi Timberwolves.

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