В Канаде автобус с юниорской хоккейной командой попал в ДТП, есть погибшие
Фото: в Канаде автобус с юниорской хоккейной командой попал в ДТП, есть погибшие (facebook.com/rcmpgrc1)
В канадской провинции Нью-Брансвик автобус с юниорской хоккейной командой попал в ДТП. В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб на месте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CBC.
Инцидент произошел на шоссе недалеко от города Эйстл, когда автобус столкнулся с легковым автомобилем. Часть пассажиров автобуса получил незначительные травмы.
О причинах ДТП пока не сообщается.
Отмечается, что автобус перевозил команду Miramichi Timberwolves.