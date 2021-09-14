В Канаде антивакцинаторы провели акции протеста возле зданий больниц

Участники протестных акций не выкрикивали каких-либо лозунгов, но держали в руках плакаты, в том числе с призывами к властям отменить паспорта вакцинации и дать людям возможность самим выбирать, делать им прививку от ковида или нет.

В преддверии акций около больниц были выставлены ограждения и полицейские кордоны. Власти опасались, что демонстранты заблокируют работу медицинских учреждений, но акции прошли мирно.

Действия протестующих осудили многие канадские политики, в том числе и премьер-министр страны Джастин Трюдо.