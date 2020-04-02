В Канаде более 10 тыс. человек инфицированы коронавирусом

В Канаде количество инфицированных коронавирусом превысило 10 тысяч человек. Как сообщает Reuters.

За последние сутки число смертельных случаев от коронавируса COVID-19 в Канаде выросло на 21% - до 127 человек. При этом количество инфицированных выросло до 10 тыс. 132 человек.

Напомним, жена премьера Канады Джастина Трюдо София Грегуар выздоровела от коронавируса. По ее словам, она чувствует себя лучше. Информация о том, что Софи Трюдо получила положительный результат на коронавирус, стала известна 13 марта. Тогда и сам премьер - Джастин Трюдо сдал тест, однако его результаты оказались отрицательные. Однако, чтобы не подвергать опасности окружающих, премьер принял решение самоизолироваться.

Кроме того, 16 марта Канада закрыла свои границы для людей, которые не являются гражданами или постоянными жителями страны. При этом въезд в страну оставался открытым для граждан США.

Добавим, что в связи с пандемией коронавируса, прекратил работу канадский парламент.