Канада запроваджує санкції проти низки росіян через смерть Навального

Канада запроваджує додаткові санкції щодо 13 громадян Російської Федерації через смерть опозиціонера Олексія Навального.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Канади.
Обмеження будуть запроваджені відповідно до Положення про спеціальні економічні заходи щодо Росії. Вони запроваджуються у зв'язку зі смертю 16 лютого 2024 року ув'язненого російського опозиційного лідера Олексія Навального та продовженням грубих і систематичних порушень прав людини у країні.
Об'єктами розслідування є високопосадовці та високопоставлені співробітники російських слідчих органів, пенітенціарної служби та поліції, які були причетні до жорстокого поводження з російським опозиціонером та його смерті.
Зокрема, йдеться про отруєння Навального хімічною нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок" у 2020 році, його незаконне затримання в московському аеропорту в 2021 році після після лікування від отруєння в Німеччині, недотримання його прав людини під час ув'язнення, нерозслідування причин його смерті та тривалу затримку з передачею його останків родині.
Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі підтвердила незмінну прихильність Канади до притягнення до відповідальності тих, хто порушує права людини, зокрема до боротьби з режимом диктатора Володимира Путіна і перетворенням Росії на країну, вільну від корупції.
"Оскільки ми живемо в період численних взаємопов'язаних криз, важливо тримати в центрі уваги зусилля росіян у їхній боротьбі за основні права і свободи. Сьогоднішні санкції ще раз демонструють потужний фронт проти грубих порушень прав людини з боку Кремля та придушення російського громадянського суспільства і політичної опозиції", - зазначила Жолі.
Російський опозиційний лідер Олексій Навальний розпочав свою антикорупційну кампанію у 2007 році. З 2011 по 2020 рік Кремль неодноразово звинувачував та ув'язнював його за підставними звинуваченнями.
У серпні 2020 року російські спецпризначенці отруїли політика хімічною речовиною "Новачок", що заборонена Конвенцією про заборону хімічної зброї. Навального вивезли до Німеччини, де він більше 5 місяців перебував на лікуванні.
У січні 2021 року він повернувся до Росії та був негайно затриманий в аеропорту. Політику спочатку присудили більше трьох років, а згодом, за іншою справою, засудили до 30 років позбавлення волі.
16 лютого 2024 року Олексій Навальний помер у колонії. Російські ЗМІ повідомляли, що причиною смерті став відрив тромбу, однак низка західних країн припускає, що спецслужби могли умисно отруїти політика.
Канада регулярно запроваджує санкції проти представників російських органів правосуддя та безпеки, зокрема поліцейських і слідчих, прокурорів, суддів і працівників в'язниць, а також високопосадовців російського уряду за порушення прав людини і прав опозиціонерів.
Так, 13 червня уряд країни запровадив санкції щодо 11 фізичних і 16 юридичних осіб РФ за підтримку агресивної війни проти України.
У березні Канада запровадила санкції проти 6 осіб через смерть Навального і численні порушення прав людини у країні.
Додамо, що наприкінці травня Канада ввела санкції проти компаній, що допомагали доправляти балістичні ракети з Північної Кореї до Росії. Пізніше ними обстрілювали територію України.
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