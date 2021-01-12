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Канада закупит еще 20 млн доз вакцины Pfizer от коронавируса

Автор: РБК-Украина

Правительство Канады заказало дополнительные 20 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Поставка вакцин должна состояться в этом году.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Reuters.

"У Оттавы теперь есть соглашения с Pfizer и Moderna на общую сумму 80 миллионов доз вакцин против COVID-19, которые будут доставлены в этом году", - заявил он.

Таким образом, Канада получит 40 миллионов доз двухзарядных вакцин против коронавируса.

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При этом в 10 канадских провинциях заявили, что поставки вакцин осуществляются очень медленно.

Трюдо заявил, что в период с апреля по июнь в Канаде будет достаточно доз для 20 миллионов человек. Население Канады составляет чуть более 38 миллионов человек.

Напомним, 23 декабря Министерство здравоохранения Канады одобрило вакцину от COVID-19, разработанную американской компанией Moderna. Специалисты сделали вывод, что вакцина безопасна, эффективна и качественна.

Кроме того, 14 декабря в Канаду прибыли первые партии вакцины от коронавируса. Перед этим Канада одобрила применение вакцин производства Pfizer и BioNTech.

15 декабря в Канаде началась массовая вакцинация от коронавируса вакциной Pfizer.

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