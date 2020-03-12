Канада выделит 750 млн долларов на борьбу с коронавирусом

Канадское правительство выделит 1 млрд канадских долларов (более 750 млн долларов США) на борьбу с коронавирусом в стране. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время пресс-конференции в Оттаве.

По словам Трюдо, около 200 млн долларов будет использовано для поддержки мер реагирования на коронавирус на федеральном уровне, в частности на приобретение хирургических масок и других средств индивидуальной защиты. Также выделенные средства пойдут на увеличение возможности предоставления услуг коренным народам, а также общественное просвещение.

Кроме того, еще 275 млн долларов будут направлены на исследование коронавируса, а также разработку и тестирование вакцины от COVID-19. Трюдо добавил, что средства будут использованы и для экономической поддержки канадских рабочих и предпринимателей.

"Наше правительство осознает разрушительное влияние вируса на предприятия и рабочих с экономической точки зрения. Никто не должен беспокоиться о работе, если должен уйти в карантин. Ни один работодатель не должен думать об увольнении рабочих из-за вируса", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Канада выделит 20 млн долларов на исследование коронавирус COVID-19 и поиск соответствующей вакцины. Средства будут выделены 47 исследовательским группам из 19 университетов, которые будут изучать коронавирус, устанавливать все причины заболевания пневмонией нового типа, а также способы ее лечения.