Канада выделит 20 млн долларов на разработку вакцин от коронавируса

Власти Канады выделят 20 млн долларов на исследования по изучению коронавируса COVID-19 и поиск соответствующей вакцины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Canada.

Вложенные средства будут выделены 47 исследовательским группам из 19 университетов, которые будут изучать коронавирус, устанавливать все причины заболевания пневмонией нового типа, а также способов ее лечения.

"Канада должна принимать участие в общей борьбе с коронавирусом", - заявила министр здравоохранения Патрисия Хайду.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился к руководителям крупнейших американских фармацевтических компаний с просьбой ускорить разработку вакцин и терапии для профилактики и лечения коронавируса.

Кроме того, 6 марта Дональд Трамп подписал законопроект о выделение на борьбу с распространением нового коронавируса 8,3 млрд долларов. Соглашение предусматривает ассигнования в размере 7,8 млрд долларов для борьбы со вспышкой коронавируса, а также разрешение на обязательные расходы в размере 500 млн долларов для финансирования программы здравоохранения