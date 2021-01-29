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Канада ужесточает правила въезда в страну. Нужно по прибытию сдать COVID-тест

Оттава, Пятница 29 января 2021 21:59
Канада ужесточает правила въезда в страну. Нужно по прибытию сдать COVID-тест
Фото: Джастин Трюдо (flickr.com)
Автор: РБК-Украина

Правительство Канады приняло решение о введении более строгих правил в отношении туристов из-за появления новых штаммов COVID-19. Теперь по прибытию в страну необходимо сдать тест на отсутствие коронавируса.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам премьер-министра Канады Джастина Трюдо, после сдачи теста прибывающим в страну необходимо будет в течение трех дней ждать результата COVID-теста в определенной гостинице. Ее будет оплачивать сам турист. По прогнозам Трюдо, это обойдется в более 2 тысяч долларов.

"Те, у кого результат будет отрицательным, смогут затем придерживаться режима карантина дома под значительно более строгим наблюдением и контролем", - заявил он.

Трюдо отметил, что путешественники, у которых тест окажется положительным, будут обязаны оставаться на карантине в определенных государственных учреждениях, где будут проверять, не являются ли они переносчиками новых штаммов COVID-19.

Напомним, ранее основные авиалинии Канады приняли решение отменить рейсы в Мексику и на Карибские острова.

Кроме того, правительство Канады продлило запрет на необязательные поездки в страну. Ограничение будет действовать по меньшей мере до 21 февраля.

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