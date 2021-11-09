Канада разрешила бустерную прививку препаратом Pfizer для совершеннолетних

Министерство здравоохранения Канады разрешило вакцинацию бустером для всех совершеннолетних в стране. Будут прививать препаратом Pfizer.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Отмечается, что дополнительную дозу будут прививать через шесть месяцев после прохождения полного курса вакцинации. Это поможет повысить защиту населения на фоне того как штамм "Дельта" привел к новой вспышке заболеваний и госпитализации.

В то же время бустерную прививку всем совершеннолетним разрешили и в США, однако препаратом Johnson & Johnson.