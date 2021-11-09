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Канада разрешила бустерную прививку препаратом Pfizer для совершеннолетних

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Вторник 09 ноября 2021 19:45
Канада разрешила бустерную прививку препаратом Pfizer для совершеннолетних Фото: Канада разрешила бустерную прививку препаратом Pfizer для совершеннолетних (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство здравоохранения Канады разрешило вакцинацию бустером для всех совершеннолетних в стране. Будут прививать препаратом Pfizer.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что дополнительную дозу будут прививать через шесть месяцев после прохождения полного курса вакцинации. Это поможет повысить защиту населения на фоне того как штамм "Дельта" привел к новой вспышке заболеваний и госпитализации.

В то же время бустерную прививку всем совершеннолетним разрешили и в США, однако препаратом Johnson & Johnson.

Напомним, что РБК-Украина сообщала о том, что в Грузии разрешили бустерную вакцинацию всем лицам старше 18 лет.

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