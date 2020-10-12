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Канада призвала Россию наказать виновных в отравлении Навального

Автор: Инна Собора

Канада обратилась к России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Канадские дипломаты призвали привлечь к ответственности организаторов и исполнителей отравления.

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Об этом сообщает МИД Канады в Twitter.

Дипломаты еще раз подчеркнули, что использование химического оружия - неприемлемо.

“Канада поддерживает ОЗХО за ее помощь международному сообществу в поиске ответов на августовское возмутительное нападение на Алексея Навального. Использование химического оружия является неприемлемым при любых обстоятельствах, поэтому мы призываем Россию привлечь виновников к ответственности”, - отметили во внешнеполитическом ведомстве Канады.

Ранее Германия призвала Российскую Федерацию предоставить информацию о причинах отравления Алексея Навального. В случае отказа будут введены санкции.

Напомним, в ОЗХО заявили, что вещество в организме Навального аналогичное по характеристикам "Новичку", но раньше в списках запрещенных химикатов не значилось.

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