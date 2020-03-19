Канада предоставит Украине помощь для борьбы с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, основной темой которого стало противодействие пандемии коронавируса COVID-19 и оказания помощи населению обеих стран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Трюдо подчеркнул, что Канада готова предоставить Украине необходимое медицинское оборудование и препараты.

"Президент проинформировал премьер-министра Канады о мерах, которые предпринимает Украина для защиты от распространения вируса. Была отмечена готовность к координации усилий двух стран и взаимной поддержке в борьбе с распространением заболевания", - говорится в сообщении.

Также Трюдо пообещал Зеленскому содействовать в вывозе из Канады граждан Украины, которые выразили желание вернуться на родину.

Напомним, по состоянию на 19 марта в Украине подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом. Два из них - летальные.

Как сообщало РБК-Украина, на 19 марта в Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения от начала 2020 года поступило 260 сообщений о подозрении на коронавирус.

Ранее сообщалось, 13 марта в Украине подтвердили первую смерть от коронавируса. Жертвой стала 71-жительница Житомирской области, которая накануне вернулась из Польши.