Канада получит партию вакцины AstraZeneca из Индии, которую использует Украина
Канада на этой неделе получит первую партию вакцины от коронавируса AstraZeneca из Индии. Доставят 500 тысяч доз.
Об этом сообщает Reuters.
Известно, что в страну вакцина, которую производят на мощностях Serum Institute India, прибудет в среду. Всего Канада согласовала поставку 2 миллионов доз вакцины из Индии к середине мая. Этого хватит для прививок 2,7% населения.
Одобрение индийский образец AstraZeneca получил в минувшую пятницу, 26 февраля, на ряду с британской вакциной этой же разработки.
Утверждение вакцины из Индии заняло шесть недель. Утверждается, что скорой выдаче разрешения на экстренное применение помогла давняя работа местной компании Verity Pharmaceuticals, с которой Serum Institute India давно сотрудничают в рамках борьбы с раком в Канаде.
Напомним, что Украина уже получила первую партию вакцины AstraZeneca из Индии в размере 500 тысяч доз. Ее также делают Serum Institute India.
Ранее сообщалось, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена заявила, что не будет делиться вакцинами от коронавируса с другими странами. Поскольку Белый дом сфокусирован на том, чтобы вакцины были доступны всем американцам.