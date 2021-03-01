Канада получит партию вакцины AstraZeneca из Индии, которую использует Украина

Канада на этой неделе получит первую партию вакцины от коронавируса AstraZeneca из Индии. Доставят 500 тысяч доз.

Известно, что в страну вакцина, которую производят на мощностях Serum Institute India, прибудет в среду. Всего Канада согласовала поставку 2 миллионов доз вакцины из Индии к середине мая. Этого хватит для прививок 2,7% населения.

Одобрение индийский образец AstraZeneca получил в минувшую пятницу, 26 февраля, на ряду с британской вакциной этой же разработки.

Утверждение вакцины из Индии заняло шесть недель. Утверждается, что скорой выдаче разрешения на экстренное применение помогла давняя работа местной компании Verity Pharmaceuticals, с которой Serum Institute India давно сотрудничают в рамках борьбы с раком в Канаде.

Напомним, что Украина уже получила первую партию вакцины AstraZeneca из Индии в размере 500 тысяч доз. Ее также делают Serum Institute India.