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Канада получила первые партии вакцины от коронавируса

Канада, Понедельник 14 декабря 2020 06:56
Канада получила первые партии вакцины от коронавируса
Фото: вакцины прибыли в самолете в Канаду (/twitter.com/JustinTrudeau)
Автор: Даша Харченко

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что в страну прибыли первые партии вакцины от коронавируса. Перед этим Канада одобрила применение вакцин производства Pfizer и BioNTech.

Об этом Трюдо сообщил в своем Twitter.

По его словам, это хорошая новость, но борьба с коронавирусом продолжается и необходимо придерживаться всех противоэпидемических мероприятий.

"Первая партия доз вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19 прибыла в Канаду. Но наша борьба продолжается. Носите маски и мойте руки", - заявил Трюдо.

Напомним, руководство федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний одобрило использование в США вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer.

Действующему президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Майку Пенсу вместе с другим сотрудниками Белого дома предложат одними из первыми привиться от коронавируса. Вакцинация руководства США может длиться до 10 дней.

Как сообщало РБК-Украина, первой в мире вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech зарегистрировала Великобритания.

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