Канада поделится COVID-вакцинами с другими странами

Правительство Канады передаст излишки вакцины от коронавируса другим странам. Это произойдет, когда страна обеспечит достаточный уровень вакцинирования собственного населения.
Об этом рассказала министр здравоохранения Канады Пати Хайду в эфире телеканала СВС.
Она отметила, что Канада является "крупным донором COVAX".
“Премьер-министр лично ведет переговоры с мировыми лидерами относительно того, чтобы все, что нам не нужно, было возвращено в процесс вакцинации и помогло людям в мире получить прививку”, - сказала Хайду.
Она добавила, что эту идею поддерживают все члены федерального правительства Канады.
“Все министры, ответственные за борьбу с COVID-19, соглашаются, что когда мы уверимся, что канадцы имеют доступ к вакцинам и что у нас есть достаточно доз, наш намерение - поделиться этими ими с миром”, - добавила министр.
Напомним, канадские ученые создали вакцину от коронавируса, состоящую из растительных элементов. Препарат прошел первую фазу клинических испытаний.
Отметим, для жителей Канады, которые вакцинированные от коронавируса, ослабят карантинные ограничения. Им разрешат собираться в помещении и на открытом воздухе и заниматься спортом.