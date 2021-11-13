Канада планирует разрешить вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет

В Канаде в ближайшие недели планируют разрешить вакцинацию для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Будут прививать препаратом Pfizer-BioNtech.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По словам главного врача Терезы Тем, среди детей в этой возрастной группе сегодня наблюдаются самые высокие показатели заражения коронавирусом по всей стране.

В то же время только за последнюю неделю количество новых случаев выросло на 11%. Среди зарегистрированных инфицированных - более 1800 человек были госпитализированы, а 528 попали в палаты интенсивной терапии.