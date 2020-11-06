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Канада ожидает появления вакцин от COVID-19 в начале 2021 года

Автор: РБК-Украина

Правительство Канады ожидает, что вакцины от коронавируса могут появиться уже в первом квартале следующего года. Однако вакцинация начнется после того, как препараты получат одобрение от Минздрава.

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Об этом заявила представитель Министерство здравоохранения Канады Тереза Тэм на пресс-конференции.

"Я с осторожным оптимизмом надеюсь, что безопасные и эффективные вакцины будут доступны в первом квартале 2021 года", - сказала она.

Напомним, правительство Канады заключило соглашение с двумя американскими компаниями Novavax и Johnson & Johnson о предварительном заказе миллионов доз вакцин против COVID-19. В общей сложности Канада зарезервировала для себя более 300 млн доз будущей вакцины.

Ранее в ВОЗ заявили, что уровень передачи заболевания COVID-19 в европейских странах вызывает беспокойство.

Кроме того, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада вступила во вторую волну пандемии коронавируса.

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