Канада остановила работу парламента из-за коронавируса

Парламент Канады приостановил работу до 20 апреля в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Huffington Post Canada.

К такому решению единогласно пришли все политические партии, представленные в канадском парламенте.

Остановка законодательного органа, впрочем, не повлияет на работу правительства. Министры по-прежнему будут иметь право расходовать государственные средства для реагирования на вспышку коронавируса.

"Мы столкнемся с этим вместе, и мы справимся с этим вместе", - заявил лидер либеральной палаты Пабло Родригес.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо находится на карантине после того, как у его жены Софи Грегуар Трюдо диагностировали коронавирус COVID-19.

На данный момент известно по меньшей мере о 138 случаях заражения коронавирусом в Канаде. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, COVID-19 заразились больше 130 тыс. людей. От вируса умерли почти 5 тыс. человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ВОЗ считает преждевременными прогнозы насчет спада пандемии коронавируса во всем мире.