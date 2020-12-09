ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Канада одобрила вакцину Pfizer от коронавируса

Автор: Роман Тверденко

Регулирующие органы Минздрава Канады одобрило использование вакцины от коронавируса разработки Pfizer и BioNTech. К концу года планируют получить вакцины для 249 тысяч человек.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает CBC.

Сегодня регулятор завершил двухмесячное ознакомление с результатами испытаний вакцины от Pfizer и подтвердил, что препарат действительно эффективен.

К концу года Канада должна получить вакцину для полноценного курса из двух доз для 249 тысяч человек. В стране уже изучили возможности хранения препарата в особых условиях (при температуре от -60 до -80 градусов по Цельсию) и тестово испытали мощности в штатах.

На следующей неделе Канада начнет получать вакцину из Бельгии, где будут делать ее для США, Канады, Евросоюза, Великобритании и Японии в течение года.

На этой неделе в Великобритании началась вакцинация населения от коронавируса вакциной Pfizer. Первыми к прививанию допустили пожилых людей и медиков. Британия является первой страной в западном мире, где начали вакцинацию от COVID-19.

Также сегодня Израиль получил первую партию вакцины от коронавируса компании Pfizer. Лекарства уже передали на хранение в хранилище израильской фармацевтической кампании Teva.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины вакцина от коронавируса