Канада одобрила использование вакцины AstraZeneca

В Канаде разрешили применение вакцины AstraZeneca от коронавируса. Это произошло спустя два месяца после одобрения препарата в Великобритании.
Об этом сообщает Reuters.
Вакцина разрешена согласно механизму временного заказа Канады, который позволяет ускоренное прохождение процедуры выдачи разрешения.
Пока непонятно, распространяется ли разрешение только на вакцину AstraZeneca, производимую в Британии, или же и на заявку Verity Pharmaceuticals Inc и Serum Institute из Индии, где также производят вакцину этой разработки. Оттуда на этой неделе начали поставки препарата в Украину.
В Канаде одобрили уже три вакцины. До этого разрешение было выдано Pfizer и Moderna.
К текущему моменту в стране первую дозу получили уже более 1,2 миллиона человек, вторую - почти 495 тысяч человек. Взрослое население Канады - около 30,7 миллионов человек.
Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса разработки Johnson&Johnson вскоре будет одобрена для экстренного использования в Евросоюзе. Регулятор должен разрешить ее применение в начале марта.
Также известно, что с дня инаугурации Джо Байдена 20 января на территории США было использовано для прививок 50 миллионов доз вакцин. Это данные по состоянию на субботу 20 февраля.