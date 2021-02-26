Канада одобрила использование вакцины AstraZeneca

Вакцина разрешена согласно механизму временного заказа Канады, который позволяет ускоренное прохождение процедуры выдачи разрешения.

Пока непонятно, распространяется ли разрешение только на вакцину AstraZeneca, производимую в Британии, или же и на заявку Verity Pharmaceuticals Inc и Serum Institute из Индии, где также производят вакцину этой разработки. Оттуда на этой неделе начали поставки препарата в Украину.

В Канаде одобрили уже три вакцины. До этого разрешение было выдано Pfizer и Moderna.

К текущему моменту в стране первую дозу получили уже более 1,2 миллиона человек, вторую - почти 495 тысяч человек. Взрослое население Канады - около 30,7 миллионов человек.