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Канада обещает передать 200 миллионов доз вакцины против COVID-19 другим странам

Автор: Анна Полисученко

Канада обещает передать 200 миллионов доз вакцины против COVID-19 другим странам. Это заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на саммите G20.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По словам Трюдо, из этого количества 10 миллионов доз вакцины Moderna будут "быстро" доставлены в развивающиеся страны.

"К концу 2022 года Канада передаст не менее 200 миллионов доз для программы COVAX", - пообещал Трюдо.

Также Канада пообещала выделить 15 миллионов долларов для увеличения производства вакцин в Южной Африке, заявила вице-премьер-министр Канады и министр финансов Кристия Фриланд на брифинге в Риме.

Эти средства должны способствовать созданию "центра трансфера технологий", чтобы регион мог производить РНК-вакцины против COVID-19.

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Канада