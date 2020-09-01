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Канада дополнительно заказала миллионы доз двух вакцин против COVID-19

Автор: Андрей Козловский

Правительство Канады заключило соглашение с двумя американскими компаниями Novavax и Johnson & Johnson о предварительном заказе миллионов доз вакцин против COVID-19. Там заявили, что препараты, над которыми работают эти компании, показывают обнадеживающие результаты.

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Об этом сообщает Terrace Standard.

Премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что Канада пытается удостовериться, что в случае успеха хотя бы одной из этих разработок, канадцы будут иметь доступ к необходимым им вакцинам.

Также глава правительства добавил, что с учетом заключенных ранее договоренностей с компаниями Pfizer и Moderna, Канада получит минимум 88 миллионов доз вакцин от COVID-19 “и возможность получить еще десятки миллионов”.

Отметим, в Канаде сейчас зарегистрированы 5159 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. От начала пандемии она забрала 9117 жизней.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вакцины от коронавирусной инфекции, которые разрабатываются, должны показывать эффективность как минимум в 50% случаев.

Ранее ВОЗ допустила к клиническим испытаниям казахстанскую вакцину против коронавируса.

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