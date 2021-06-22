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Канада с 5 июля начнет пускать вакцинированных туристов

Автор: РБК-Украина

Правительство Канады начнет смягчать пограничные меры для путешественников, въезжающих в страну. Ограничения ослабят с 5 июля.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Канады.

Начиная с 5 июля \ на полностью вакцинированных путешественников, которым разрешен въезд в Канаду, не будет распространяться федеральное требование о карантине или сдаче анализа на COVID-19 на 8-й день. Кроме того, полностью вакцинированные путешественники, прибывающие воздушным транспортом, не обязаны останавливаться в разрешенных правительством отелях.

Чтобы считаться полностью привитым, путешественник должен получить полную серию вакцины - или комбинацию вакцин - принятую правительством Канады, по крайней мере, за 14 дней до въезда в страну.

В частности, в Канаду будут пускать путешественников вакцинированными препаратами компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Covishield и Janssen (Johnson & Johnson). Подтверждающие вакцинацию документы должны быть оформлены на английском, французском языках или с заверенным переводом.

При этом путешественники должны будут пройти тест на коронавирус до вылета в страну и по прибытии.

Полностью вакцинированные путешественники также должны быть бессимптомными, иметь бумажную или цифровую копию документов о вакцинации и предоставить информацию о COVID-19 в электронном виде через систему ArriveCAN до прибытия в Канаду.

Для путешественников, не прошедших полную вакцинацию, никаких изменений в действующих пограничных мерах Канады нет. Они должны продолжать соблюдать действующие требования по тестированию и карантину, а также предоставлять информацию, связанную с COVID-19, в электронном виде через систему ArriveCAN до прибытия в Канаду.

Напомним, ранее Канада продлила запрет на поездки из США и остальным миром до 21 июля.

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Канада