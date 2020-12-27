В Камеруне в ДТП погибли 37 человек

В Камеруне произошло ДТП с участием автобуса и грузовика. В результате аварии погибли 37 человек, еще 18 травмированы.

Об этом сообщает AP.

Автобус, в котором были 70 пассажиров, столкнулся утром в воскресенье с грузовиком на дороге Фумбан-Яунде. По предварительным данным, ДТП случилось из-за ошибочного маневра водителя автобуса.

Член региональной администрации Абсалом Мононо заявил, что люди автобусом возвращались с рождественских праздников, а часть направлялась к своим семьям для встречи Нового года.

Сегодня сообщалось, что в Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате аварии погибли 20-летняя девушка.

Также РБК-Украина писало, что в Харькове произошло ДТП, после которого автомобиль влетел в остановку общественного транспорта. В результате инцидента пострадал один человек.

Кроме этого, днями в Киевской области произошло смертельное ДТП. Водитель внедорожника насмерть сбил двух человек.