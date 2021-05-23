В Каменце-Подольском упал воздушный шар. Один погиб, пятеро травмированы

В результате падения воздушного шара один человек погиб и еще пятеро травмировались. Трагедия произошла во время проведения Фестиваля воздушных шаров в Каменце-Подольском .

Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области в Facebook.

По данным полиции, трагедия произошла 22 мая, около 20.45 часов, вблизи с. Кульчиевцы Каменец-Подольского района. На борту воздушного шара находился пилот и пятеро пассажиров - двое мужчин из Хмельницкого, супруги из Прилук и житель Каменец-Подольского района.

В результате падения пули погиб 53-летний житель Прилук. Его жена, другие пассажиры, а также 28-летний пилот, который является жителем Киева, получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в медицинские учреждения.

Следователи Каменец - Подольского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч. 3 статьи 281 Уголовного кодекса Украины - Нарушение правил воздушных полетов. Расследование продолжается.