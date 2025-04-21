В Кам'янському чоловік влаштував стрілянину з автомата: перші деталі від поліції
На Великдень, 20 квітня, у Кам'янському чоловік влаштував стрілянину з автомата. Правоохоронці його вже затримали.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.
Так, подія сталася 20 квітня близько 14:30 на лівобережжі міста Кам’янське у дворі одного з багатоквартирних будинків.
За інформацією джерел РБК-Україна, стався конфлікт між цивільним та військовим, останній був у стані алкогольного сп'яніння.
"До поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік здійснює постріли з предмета, схожого на автоматичну зброю", - йдеться у повідомленні.
На місце події прибула слідчо-оперативна група та затримала порушника.
"Під час огляду у нього вилучили зброю, попередньо - це автомат Калашникова. Попередньо, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння", - констатували у поліції.
Фото з місця стрілянини у Кам'янському (facebook.com/PoliceDniproRegion)
Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.
Що передувало
До цього в мережі з'явилось відео, на якому видно, як чоловік відкриває стрілянину з автомата. Його потім нейтралізують два чоловіки. При цьому на кадрах можна побачити і дитину. Дивом під час НП ніхто не постраждав.
Як повідомлялося, в одному з районів Харкова невідомий відкрив стрілянину по двох пасажирських автобусах увечері вівторка, 25 березня. На щастя внаслідок інциденту ніхто не постраждав, проте було пошкоджено скло автобусів.
Крім того, в Оболонському районі Києва сталася стрілянина 26 березня. Унаслідок події поранення дістав місцевий житель.
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