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В Калузькій області розбився гелікоптер Мі-28, екіпаж загинув

Фото: в Росії розбився гелікоптер Мі-28 (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

У Калузькій області (Росія) зазнав аварії ударний гелікоптер Мі-28, який виконував плановий політ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Калузької області Владислава Шапшу та російське інформагентство ТАСС.

За даними Міноборони РФ, гелікоптер впав у лісовому масиві біля села Кленки Жиздринського району Калузької області.

Борт виконував плановий політ. Внаслідок інциденту екіпаж загинув. На землі руйнування відсутні.

На місці аварії працює комісія Повітряно-космічних сил РФ.

Зазначимо, що на відміну від гелікоптера Ка-52 "Алігатор", Мі-28 не обладнаний системою катапультування екіпажу.

Авіаінциденти в Росії

Днями біля Москви розбився пасажирський літак російського виробництва Superjet 100, що належав компанії "Газпром". За попередньою версією, в судна відмовив двигун.

У червні російський бомбардувальник Су-34 розбився у Північній Осетії. Екіпаж загинув.

Раніше в Амурській області зазнав катастрофи гелікоптер Robinson R66. Екіпаж також не вижив.

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Авіакатастрофа