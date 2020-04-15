В Калуше произошла вспышка коронавируса в роддоме

В Калуше в роддоме коронавирусом заболели 14 медицинских работников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Ивано-Франковской областной государственной администрации.

По данным облгосадминистрации, инфицирование коронавирусом подтвердили у 10 медицинских сестер, анестезиолога и трех акушеров-гинекологов. После выявления вспышки медицинское учреждение закрыли на карантин до стабилизации ситуации.

Отмечается, что беременных и пациентов медучреждения переведут в Ивано-Франковский областной перинатальный центр.

"В областном родильном разграничены потоки больных с подозрением или с подтвержденным COVID-19 и здоровых. Беременных будут доставлять каретами скорой медицинской помощи", - заявили в ОГА.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области с начала вспышки коронавирусом заболели более 40 медицинских работников. Более 30 случаев заражения медиков зафиксировано в областной больнице.

Также РБК-Украина писало, что в Ужгороде за последние сутки заболевание коронавирусом подтвердили у двух врачей. Оба больных работали в семейной амбулатории.