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В Калининградской области только 17 "добровольцев" согласились пойти на войну в Украину, - ВСУ

Фото: в Калининградской области нашли 17 добровольцев на войну в Украине (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталья Юрченко

В России продолжается так называемая скрытая мобилизация мужчин на войну в Украине. Однако в Калининградской области поехать в Украину согласились лишь 17 "добровольцев".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Личный состав противника деморализован и имеет низкую мотивацию к участию в боевых действиях на территории Украины. Так, по имеющейся информации, попытки российского военного командования мобилизовать "добровольцев" не имеют поддержки населения. В частности, в Калининградской области удалось насобирать лишь 17 так называемых "добровольцев"", - говорится в сообщении.

Напомним, в Генштабе отметили, что Россия начала вывод войск из Киевской и Черниговской области из-за масштабных потерь.

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