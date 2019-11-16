В Калифорнии скончался подозреваемый в стрельбе подросток

Фото: стрельба в Калифорнии (KTTV-TV)

Подросток выстрелил себе в голову сразу после нападения

В американском штате Калифорния скончался в больнице 16-летний подросток, который устроил стрельбу в школе города Санта-Кларита. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

Как сообщается, сразу после стрельбы 16-летний Натаниэль Берхоу выстрелил себе в голову, однако после выстрела он выжил и был госпитализирован. Однако рана оказалась не совместима с жизнью и 16 ноября он умер в больнице.

Правоохранители пришли к выводу, что стрельба в средней школе в Южной Калифорнии была спланирована, но полиция так и не смогла определить мотивы подростка.

Напомним, в четверг, 14 ноября, в калифорнийском городе Санта-Кларита вооруженный пистолетом подросток устроил стрельбу в средней школе. В результате нападения погибли двое учащихся, в возрасте 14 и 16 лет, еще трое подростков получили ранения. Стрельба произошла незадолго до занятий в школе. Один из учеников открыл огонь по подросткам из пистолета 45-го калибра, после чего выстрелил себе в голову.

Также РБК-Украина писало, что ранее на севере штата Калифорния в городе Оринда произошла стрельба на костюмированной вечеринке в честь Хэллоуина. В результате инцидента погибли четыре человека, еще четыре получили ранения.

До этого в Калифорнии произошла стрельба во время вечеринки в городе Лонг-Бич. В результате стрельбы пострадали девять человек и еще трое погибли.