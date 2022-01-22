В Калифорнии разрешат подросткам вакцинироваться без согласия родителей

Законопроект разрешает этой возрастной группе без согласия родителей делать прививки любой вакциной, которая одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и Центрами по контролю и профилактике заболеваний.

Это коснется и вакцин против коронавируса. Свою инициативу сенатор оправдал тем, что из-за нерешительности взрослых многие подростки не могут защитить себя от разных болезней.

"Эти дети заслуживают права защищать себя", - заявил автор законопроекта.

Винер отметил, что

аконы о согласии родителей на прививки различаются в зависимости от штата и региона. К примеру, Филадельфия и Вашингтон разрешают такую вакцинацию с 11 лет и старше. А в Сан-Франциско дети с 12 лет и старше могут давать согласие на вакцинацию против COVID-19.