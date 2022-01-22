UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Калифорнии разрешат подросткам вакцинироваться без согласия родителей

Автор: Наталья Скороход

В Калифорнии подросткам с 12 лет разрешат делать прививки без согласия родителей и опекунов. Соответствующий законопроект внесен сенатором-демократом Скоттом Винером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Законопроект разрешает этой возрастной группе без согласия родителей делать прививки любой вакциной, которая одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и Центрами по контролю и профилактике заболеваний.

Это коснется и вакцин против коронавируса. Свою инициативу сенатор оправдал тем, что из-за нерешительности взрослых многие подростки не могут защитить себя от разных болезней.

"Эти дети заслуживают права защищать себя", - заявил автор законопроекта.

Винер отметил, что

аконы о согласии родителей на прививки различаются в зависимости от штата и региона. К примеру, Филадельфия и Вашингтон разрешают такую вакцинацию с 11 лет и старше. А в Сан-Франциско дети с 12 лет и старше могут давать согласие на вакцинацию против COVID-19.

Напомним, что в Украине фиксируют новые случаи полиомиелита. Симптомы болезни напоминают грипп.

Также сообщалось, что украинцев призывают сделать прививки от вируса папилломы человека. Он приводит к раку шейки матки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВакцинация