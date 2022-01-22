В Калифорнии разрешат подросткам вакцинироваться без согласия родителей

В Калифорнии подросткам с 12 лет разрешат делать прививки без согласия родителей и опекунов. Соответствующий законопроект внесен сенатором-демократом Скоттом Винером.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Законопроект разрешает этой возрастной группе без согласия родителей делать прививки любой вакциной, которая одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и Центрами по контролю и профилактике заболеваний.
Это коснется и вакцин против коронавируса. Свою инициативу сенатор оправдал тем, что из-за нерешительности взрослых многие подростки не могут защитить себя от разных болезней.
"Эти дети заслуживают права защищать себя", - заявил автор законопроекта.
Винер отметил, что
аконы о согласии родителей на прививки различаются в зависимости от штата и региона. К примеру, Филадельфия и Вашингтон разрешают такую вакцинацию с 11 лет и старше. А в Сан-Франциско дети с 12 лет и старше могут давать согласие на вакцинацию против COVID-19.
Напомним, что в Украине фиксируют новые случаи полиомиелита. Симптомы болезни напоминают грипп.
Также сообщалось, что украинцев призывают сделать прививки от вируса папилломы человека. Он приводит к раку шейки матки.