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В Калифорнии произошла стрельба

Новости » Происшествия    24.03.2019 - 09:30
В Калифорнии произошла стрельба
Фото: полиция США (facebook.com/NYPD)

В результате стрельбы погиб человек

В городе Сан-Франциско (штат Калифорния) произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ABC7.

Сообщается, что пострадавшие были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии. Информации о задержаниях нет, обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, 4 февраля в Чикаго (Иллинойс, США) произошла стрельба, в результате которой двое человек погибли, еще один находится в критическом состоянии. 

Ранее полиция Калифорнии задержала подозреваемого по факту стрельбы в боулинг-клубе в американском городе Торранс вблизи Лос-Анджелеса. Один из нападавших открыл огонь по толпе из автомобиля Ford.

Начальник полиции сообщила, что арестованного узнали как 47-летнего Реджинальда Уоллеса из Лос-Анджелеса. Она отметила, что его узнали в течение 30 часов после стрельбы и арестовали в Лос-Анджелесе.

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