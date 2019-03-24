В Калифорнии произошла стрельба

Фото: полиция США (facebook.com/NYPD)

В результате стрельбы погиб человек

В городе Сан-Франциско (штат Калифорния) произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ABC7.

Сообщается, что пострадавшие были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии. Информации о задержаниях нет, обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, 4 февраля в Чикаго (Иллинойс, США) произошла стрельба, в результате которой двое человек погибли, еще один находится в критическом состоянии.

Ранее полиция Калифорнии задержала подозреваемого по факту стрельбы в боулинг-клубе в американском городе Торранс вблизи Лос-Анджелеса. Один из нападавших открыл огонь по толпе из автомобиля Ford.

Начальник полиции сообщила, что арестованного узнали как 47-летнего Реджинальда Уоллеса из Лос-Анджелеса. Она отметила, что его узнали в течение 30 часов после стрельбы и арестовали в Лос-Анджелесе.