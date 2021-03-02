В Калифорнии в ДТП с грузовиком погибли более 10 человек

На юге штата Калифорния произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика. В результате инцидента погибли по меньшей мере 15 человек.

Инцидент произошел в районе Эль-Сентро, примерно в 100 км к западу от границы с Аризоной.

Пока нет информации о том, что привело к столкновению, однако официальные лица из регионального медицинского центра El Centro заявили, что на дороге столкнулись внедорожник с 27 пассажирами внутри и грузовик, везущий гравий.

#BREAKING

15 killed, several others injured after crash involving big rig and SUV in Imperial County Ca.

Over Capacity Transporting Migrants. @borderObserver pic.twitter.com/gWh0QPD0pX — SITTING BULL (@X16Eagle) March 2, 2021

Отмечается, что 14 человек погибли на месте происшествия, а три человека были доставлены по воздуху с места крушения. Их доставили в местную больницу.

Еще один человек умер в госпитале. О состоянии других пострадавших пока ничего не известно.