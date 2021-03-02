В Калифорнии в ДТП с грузовиком погибли более 10 человек
На юге штата Калифорния произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика. В результате инцидента погибли по меньшей мере 15 человек.
Об этом сообщает телеканал ABC10.
Инцидент произошел в районе Эль-Сентро, примерно в 100 км к западу от границы с Аризоной.
Пока нет информации о том, что привело к столкновению, однако официальные лица из регионального медицинского центра El Centro заявили, что на дороге столкнулись внедорожник с 27 пассажирами внутри и грузовик, везущий гравий.
#BREAKING— SITTING BULL (@X16Eagle) March 2, 2021
15 killed, several others injured after crash involving big rig and SUV in Imperial County Ca.
Over Capacity Transporting Migrants. @borderObserver pic.twitter.com/gWh0QPD0pX
Отмечается, что 14 человек погибли на месте происшествия, а три человека были доставлены по воздуху с места крушения. Их доставили в местную больницу.
Еще один человек умер в госпитале. О состоянии других пострадавших пока ничего не известно.
WATCH: More than a dozen people were killed when an SUV collided with a gravel-hauling semi-truck near the U.S.-Mexico border in Imperial County, officials said. https://t.co/61moBYR9lt pic.twitter.com/dbCzPID1HL— NBC 7 San Diego (@nbcsandiego) March 2, 2021
Напомним, 11 февраля на автомагистрале штата Техас столкнулись сотки автомобилей. В результате происшествия погибли пять человек, еще десятки людей пострадали.
Причиной такого масштабного дорожно-транспортного происшествия называют гололед. Во всем штате дороги были покрыты льдом.
Позже стало известно, что в результате масштабного ДТП погибли по меньшей мере шесть человек и еще 65 пострадали.