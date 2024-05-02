Календар щеплень не тільки для дітей: від яких хвороб варто вакцинуватися дорослим

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Календар профілактичних щеплень

Українській календар профілактичних щеплень наразі передбачає вакцинацію проти 10 хвороб. Це вакцинація проти:

туберкульозу,

гепатиту В,

правця,

дифтерії,

кору,

епідемічного паротиту (“свинка”),

краснухи (рубелли),

кашлюку,

поліомієліту,

гемофільної інфекції (Hib-інфекція).

В міністерстві зазначили, що усі вакцини, які використовуються згідно з календарем щеплень, куплені коштом платників податків чи надані міжнародними партнерами. Тому їх можна зробити безоплатно у педіатра чи сімейного лікаря.

Детальніше з календарем щеплень можна ознайомитись на картинці.

Щеплення від COVID-19

Вакцинація дітей старших п’яти років і дорослих від COVID-19 наразі не входить до Національного календаря, проте вона доступна та також безоплатна.

Щоб отримати безоплатне щеплення від COVID-19 зверніться до свого сімейного лікаря чи пункту щеплення у медзакладі.

Інформацію про найближчий пункт вакцинації, його адресу і графік роботи можна дізнатися у контакт-центрі МОЗ за номером 0-800-60-20-19.

Вакцинації для дорослих

Зазначимо, що більшість вакцинацій відбувається одноразово та припадає на вік до 16 років, проте деякі щеплення варто робити все життя з інтервалом в 10 років. До них відноситься вакцинація від дифтерії та правця.

Щеплення від захворювань дифтерії та правця потрібно робити кожні десять років усім.

Звертаємо увагу, що інфікуватися правцем можна при потраплянні бруду чи землі в рану або поріз, внаслідок укусів тварин, травмуванням цвяхом та іншими гострими предметами, уламками деревини. Часто таке трапляється коли працюєте на городі чи в саду.

Для проведення вакцинації варто звернутися до сімейного лікаря для ревакцинації АДП-М. Щеплення бажано робити своєчасно у визначені Календарем терміни для забезпечення гарантованої напруги (рівня) імунітету.

Вакцинація для запобігання раку

Щеплення проти вірусу папіломи людини може зменшити ризик розвитку раку шийки матки. Зауважимо, що за даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, більшість випадків раку шийки матки пов’язані з вірусом папіломи людини, який передається статевим шляхом.

Вакцинація проти ВПЛ може запобігти понад 90% ракових захворювань, пов’язаних з вірусом.

За даними CDC, з 2006 року, коли вакцина була вперше рекомендована, кількість інфікування типами ВПЛ, що спричиняють рак та генітальні бородавки, зменшилися на 88% серед дівчат-підлітків і на 81% серед молодих дорослих жінок.

Вакцинація проти ВПЛ зменшила кількість передракових станів РШМ у молодих жінок.

Захист, який забезпечує вакцина проти ВПЛ, триває довго. За спостереженнями, близько 12 років після вакцинації захист від ВПЛ залишався високим, без ознак зниження.

Коли та кому робити щеплення?

Дітям рекомендовано проводити щеплення 2-ма дозами у віці 9-14 до початку статевого життя. Щеплення роблять і хлопцям також, адже вони можуть бути носіями вірусу.

Людям, які живуть із ВІЛ, для захисту від папіломавірусної інфекції, незалежно від виробника вакцини та віку вакцинації, потрібно ввести 3 дози вакцини.

Вакцинація проти ВПЛ рекомендована не всім дорослим старше 26 років, оскільки у цьому віковому діапазоні вона може бути не такою ефективною. Однак, після консультації з лікарем дорослі у віці від 27 до 45 років також можуть зробити щеплення.

Щоб провести вакцинацію варто звернутись до сімейного лікаря. Щепитися можна власним коштом.