Какой бизнес работает в Киеве. Для жителей действует карта: где посмотреть

Так, 26 марта работали уже 650 продуктовых магазинов, 300 кофеен, 360 станций техобслуживания авто, 185 парикмахерских, около 50 автомагазинов, 8 ярмарок и 33 столичные рынки и иные учреждения и организации.

В приложении "Киев Цифровой" есть карта бизнеса столицы, который сейчас работает. Карта также доступна по ссылке.

Столичных предпринимателей призывают поддержать экономику: заведения, которые работают, обновляют на картах в приложении "Киев Цифровой". Чтобы добавить информацию, нужно заполнить специальную форму по ссылке.

Ранее стало известно, что в Киеве возобновляют работу Центров предоставления административных услуг. Они откроются с 28 марта.

Также сообщалось, что в Киеве вскоре могут заработать оптики. Столичные власти просят владельцев этого бизнеса возобновит обслуживание клиентов.

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