Каким будет "определяющий" день февраля: синоптики дали прогноз

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Теплая погода "перекочует" и на начало традиционно самого холодного месяца

В Украине в первый день февраля ожидается теплая погода с редкими осадками в виде дождей и мокрого снега. Об этом говорится на сайте Погода УНИАН.

Синоптики обещают жителям восточных регионов сухую погоду. Температура воздуха в ночное время составит до -3 градусов, днем будет до +2 градусов.

На Юге нашей страны будет пасмурно. Столбики термометров ночью будут показывать около нуля, а в дневное время потеплеет до +12 градусов.

В западных областях осадки не предвидятся. Температура воздуха составит ночью до -4 градусов, в днем будет максимум +3 градуса.

Иллюстративное фото: pixabay.com

В северных регионах будет облачно. Синоптики обещают небольшой "минус" в ночное время (до -1 градуса), и до +3 градусов днем.

В центральных областях осадков не будет. Температура воздуха ночью составит до -5 градусов, а в дневное время будет до +3 градусов.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Добавим, что согласно народному прогнозу, 1 февраля - Макарий. Считается, что если в этот день погода ясная, то весна придет рано. Также наши предки верили, что погода в этот день станет определяющей для всего месяца.

Как сообщалось ранее, народный синоптик Наталка Диденко отметила, что в ближайшие дни над Украиной будет преобладать теплая воздушная масса атлантического происхождения. Она принесет повышение температуры воздуха, туманы и дожди.

Также мы писали, что синоптик предсказал, что потепление продлится до конца января и "захватит" начало февраля.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань составил прогноз на грядущий месяц и отметил, что погодные "качели" будут продолжаться весь февраль. А затем, с 5 числа, придет резкое похолодание.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина