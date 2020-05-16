Каким будет курс доллара на следующей неделе: эксперты заинтриговали прогнозом

Курс доллара в Украине на следующей неделе будет сохранять стабильное положение. Гривна на следующей неделе продолжит укрепляться, но не столь значительно.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин сообщили свои прогнозы. Об этом информирует издание "Сегодня".

"Все ожидали большего ослабления карантина, прежде всего - изменений в работе транспорта, но этого не произошло. Поэтому есть коридор - 26,7-27,2 грн/доллар, в котором курс будет находиться всю следующую неделю", - уверяет Олег Пендзин.

Андрей Шевчишин считает, что курс доллара еще неделю будет оставаться стабильным и достаточно низким. Изменения, по словам эксперта, возможны уже после 25 мая.

Эксперты советуют тем, у кого есть гривневые излишки, конвертировать их в доллары с целью накопления. Это может в конечном итоге принести выгоду, ведь инфляционный тренд никуда не исчез.

По словам эксперта, как только страна станет по-настоящему выходить из карантина, у бизнеса начнет реализовываться отложенный спрос на валюту. "Это в условиях небольшого объема межбанковского рынка сразу приведет к росту спроса на валюту, как следствие - к росту курса безналичного доллара", - прокомментировал Пендзин.

Мы писали, что с 28 апреля вступил в силу закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Напомним, что с начала года объем частных денежных переводов в Украину составил почти 3 млрд долларов.