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Каким будет курс доллара на следующей неделе: эксперты заинтриговали прогнозом

Lite » Стиль жизни 16.05.2020 - 11:53
Каким будет курс доллара на следующей неделе: эксперты заинтриговали прогнозом
Курс доллара 2020 - эксперты удивили прогнозом (фото: РБК-Украина)

Курс доллара будет оставаться стабильным еще какое-то время

Курс доллара в Украине на следующей неделе будет сохранять стабильное положение. Гривна на следующей неделе продолжит укрепляться, но не столь значительно.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин сообщили свои прогнозы. Об этом информирует издание "Сегодня".

"Все ожидали большего ослабления карантина, прежде всего - изменений в работе транспорта, но этого не произошло. Поэтому есть коридор - 26,7-27,2 грн/доллар, в котором курс будет находиться всю следующую неделю", - уверяет Олег Пендзин.

Андрей Шевчишин считает, что курс доллара еще неделю будет оставаться стабильным и достаточно низким. Изменения, по словам эксперта, возможны уже после 25 мая.

Эксперты советуют тем, у кого есть гривневые излишки, конвертировать их в доллары с целью накопления. Это может в конечном итоге принести выгоду, ведь инфляционный тренд никуда не исчез.

По словам эксперта, как только страна станет по-настоящему выходить из карантина, у бизнеса начнет реализовываться отложенный спрос на валюту. "Это в условиях небольшого объема межбанковского рынка сразу приведет к росту спроса на валюту, как следствие - к росту курса безналичного доллара", - прокомментировал Пендзин.

Мы писали, что с 28 апреля вступил в силу закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Напомним, что с начала года объем частных денежных переводов в Украину составил почти 3 млрд долларов.

Автор: Дарья Яновская

Теги Новости Украины Курс доллара
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