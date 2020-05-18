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Каким будет курс доллара после карантина: эксперт озадачила ответом

Lite » Стиль жизни 18.05.2020 - 18:00
Каким будет курс доллара после карантина: эксперт озадачила ответом
Курс доллара в Украине (фото: РБК-Украина)

Курс доллара в Украине зависит от ряда многих других факторов, кроме выхода из карантина

Выход из карантина в Украине на курс доллара не окажет сильного влияния. Но есть и ряд других факторов, которые могут вызвать колебания валюты. Об этом в комментарии Styler рассказала Галина Хейло, член Совета Ассоциации украинских банков, основатель финансово-аналитического центра "Трансформация".

"Выход из карантина не особо повлияет на курс. Скорее всего на колебания курса могут повлиять другие факторы: политическая нестабильность, которую могут вызвать протесты из-за спада экономики и тогда курс вырастет, и выделения транша от МВФ", - утверждает финансовый эксперт.

А поскольку основные требования Международного валютного фонда в Украине выполнены, то курс вместо повышения, может наоборот снизиться.

"Основные требования МВФ - это закон об обороте земли и "антиколомойський" закон - выполнены, тогда курс может отреагировать незначительным снижением", - добавила аналитик.

Напомним, что закон о "рынке земли" был принят Верховной Радой 31 марта. Продажа земли станет возможной уже с 1 июля 2021 года. "Антиколомойский" закон Рада поддержала 13 мая 270 голосами. Закон прямо повлияет практически на все судебные процессы, которые идут вокруг национализации ПриватБанка.

Отметим, что ранее эксперты заявляли о резкой смене курса валют в Украине. Аналитики предупредили, что выход бизнеса из карантина может спровоцировать инфляционные колебания курса. Кроме того, эксперты говорят, что может возникнуть дефицит валюты на рынке.

Автор: Светлана Дудукало

Теги Новости Украины Курс доллара
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