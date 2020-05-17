В каких странах могут принять украинских туристов этим летом: что важно знать

Украинцы смогут отправиться на отдых этим летом за границу даже в условиях пандемии. Уже несколько стран объявили о готовности принять туристов, ведь коронавирус и карантин существенно подкосили экономики государств, и на туристическую отрасль возлагают определенные надежды.

Так, даже в наиболее пострадавшей от COVID-19 Италии приняли решение о снятии всех ограничений на въезд и выезд из страны с 3 июня.

В то же время ряд экспертов предупреждают о вероятных рисках и не рекомендуют торопиться планировать поездки за рубеж, повременить с покупкой билетов. Альтернативой летнему отдыху в дальних далях может стать внутренний туризм - в Госагентстве по делам туризма Украины ожидают увеличение спроса. Аргументируют это тем, что граждане постараются экономить деньги, плюс будет определенный страх ехать за границу, чтобы не заболеть там.

Но возможность посетить другие страны у украинцев все же будет летом. По крайней мере - несколько.

По словам президента Украинской ассоциации туристических агентств Антона Рудича, будут готовы принять украинских туристов Египет, Турция, Греция, Кипр, Хорватия и Черногория. Об этом передает издание "Буквы".

Вероятнее всего это будет в районе июля - начала июля.

"Мы думаем, что эти страны откроют свое воздушное сообщение и будут приглашать туристов. Но важно, чтобы наши власти тоже позволили нашим туристам вылететь", - обратил он внимание.

Не исключено, что туристические направления в Италию и Испанию откроются в конце лета или осенью, хотя сейчас это достаточно призрачная перспектива.

"Они тоже сильно зависят от туризма, поэтому им выгодно как можно быстрее открыть сезон", - объяснил Рудич.

Еще один важный момент, который стоит учитывать, это разработка новых правил и протоколов для приема туристов из-за пандемии.

"Тут важен компромисс между безопасностью туристов и экономической целесообразностью", - отметил он.

Рудич заверил, что в случае форс-мажора украинским туристам не нужно опасаться, что они не смогут оттуда уехать. Эвакуацию проведут по примеру прошлых спецрейсов даже в условиях закрытых границ.

Но гарантировать возврат соотечественников государство может только для организованного туризма.

"Естественно, если человек самостоятельно улетел в Непал или в Гималаи, то тут придется самому", - предупредил Рудич.

Ранее мы писали о том, что авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" приняла решение отменить продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля.