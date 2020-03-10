В какие страны из-за коронавируса запрещен или ограничен въезд: список

Ежедневно число жертв вспышки COVID-19 в мире увеличивается. Чтобы сдержать распространение коронавируса, во многих странах ужесточили правила пересечения границ. Подробнее о том, где введены ограничения на въезд и закрыто авиасообщение - в материале РБК-Украина.

Карантин в Италии

Лидером по количеству зараженных коронавирусной инфекцией в Европе является Италия (более 9 тыс. заболевших, 463 умерших). Власти ввели строгий карантинный режим во всех регионах с 9 марта.

Въезд в страну и выезд за пределы границ Италии запрещен без исчерпывающих на то оснований. Частные и национальные авиакомпании из многих стран мира объявили о приостановке полетов в Италию.

Израиль

Все прибывающие в Израиль должны соблюдать карантин в течение двух недель. Это касается как туристов, так и жителей страны. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что данная мера является обязательной абсолютно для всех граждан, пересекающих границу.

Ранее израильские власти запретили въезд жителям Италии, также были отменены все рейсы национальной авиакомпании El Al в Пекин, Гонконг, Таиланд.

Катар

Катар ограничил въезд в страну для граждан 14 государств. Из-за вспышки коронавируса в Катар не смогут попасть жители Китая, Египта, Индии, Ирана, Ирака, Ливана, Бангладеша, Непала, Пакистана, Филиппин, Южной Кореи, Шри-Ланки, Сирии, Таиланда.

Саудовская Аравия

Посещение Мекки и Медины запретили всем иностранным паломникам. Также в министерстве иностранных дел Саудовской Аравии сообщили, что намерены ограничить въезд туристов из стран, где распространяется коронавирус. Приостановлено авиасообщение с Ираном, Бахрейном, Китаем.

Монголия

В Монголии по 28 марта будет действовать запрет на въезд для иностранцев на автомобилях. Также полностью отменено регулярное авиационное и железногорожное сообщение. Кроме того, до 16 марта не будет работать междугороднее сообщение внутри страны. Это касается общественного и личного транспорта.

Казахстан

Власти Казахстана запретили въезд в страну гражданам Италии, Германии, Франции, Испании, Ирана, Южной Кореи и Китая. Также местные авиакомпании ограничили воздушное сообщение с Азербайджаном.

Молдова

На борт самолетов, следующих в Молдову из стран, охваченных вспышкой COVID-19, не будут пускать иностранцев. С 11 марта из зон риска смогут вернуться в Кишинев только граждане Молдовы.

Австрия

Запрет на въезд в Австрию действует для граждан Италии. Попасть в страну итальянцы смогут только при наличии справки об отсутствии коронавируса.

Испания

В Испании из-за коронавируса приостановили прямые авиаперелеты в Италию на период с 11 марта до 25 марта 2020.

Ангола

В Анголу не смогут попасть путешественники из семи стран (Китай, Южная Корея, Италия, Иран, Нигерия, Египет, Алжир).

Сербия

В Сербии границы закрыли для прибывающих из Италии, Ирана, Швейцарии, Южной Кореи и некоторых китайских провинций.

США

В США запрет на въезд касается всех иностранных граждан, которые в течение последних двух недель посещали охваченный эпидемией Иран. Также американцам рекомендовали не ездить в Южную Корею, Китай и Италию.

Таджикистан

Жители 35 стран не смогут попасть на территорию Таджикистана из-за вспышки коронавируса. Въезд ограничен для граждан Китая, Японии, Республики Корея, Вьетнама, Сингапура, Австралии, Малайзии, Камбоджи, Филиппин, Таиланда, Непала, Шри-Ланки, Индии, Финляндии, Италии, Великобритании, Испании, Швеции, Бельгии, Израиля, Австрии, Хорватии, Швейцарии, США, Канады, ОАЭ,Алжира, Египта, Ирана, Ливана, Кувейта, Бахрейна, Омана, Афганистана, Ирака.

Россия

Запрет на въезд гражданам Китая и Ирана власти РФ ввели еще в феврале. В начале марта в Москве объявили “режим повышенной готовности”, согласно которому все вернувшиеся из Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии, Испании, Швейцарии, Великобритании, Норвегии и США должны провести на домашнем карантине 14 дней.

Польша

Для предотвращения распространения коронавируса в Польше был ужесточен пограничный контроль. С 10 марта введена обязательная медицинская проверка для всех прибывающих в страну с измерением температуры и заполнением специальной карты.

Напомним, украинская национальная авиакомпания МАУ сообщила об отмене рейсов из 16 стран. Кроме того, МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в охваченные вспышкой коронавируса регионы.