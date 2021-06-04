UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Какие страны будут открыты для украинцев после введения COVID-паспортов: ответ МИД

Автор: Анастасия Рокитна

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, какие страны будут открыты для украинцев после введения COVID-паспортов. Самая открытая страна для украинских туристов - это Турция.

Об этом он рассказал в эфире "Сніданку з 1+1".

По его словам, не нужно драматизировать требование ПЦР-теста, это не то, что блокирует путешествия.

"Мы работаем над тем, чтобы было минимальное количество требований... Я вчера говорил с министром иностранных дел Албании. Мы договорились, что украинцам создадут соответствующие условия. Я думаю, основные курорты мы откроем. Работаем над Испанией. Думаю, этим летом у нас будет больше условий для путешествий, чем в прошлом году", - сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что в Турции этим летом для украинских туристов создадут максимальные условия.

По его словам, цифровой COVID-сертификат с июля будет синхронизирован с сертификатом Евросоюза.

"Я начал работу с некоторыми соседними странами о признании письменных сертификатов. Мы сейчас договорились об этом с Венгрией, Молдовой, Грузией. Турция готова заключать такое соглашение", - говорит Кулеба.

Напомним, Украина и Грузия договорились о взаимном признании COVID-паспортов.

Отметим, Болгария обновила условия въезда для украинцев.

Ранее сообщалось, что Греция открылась для туристов из Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины МИД УкраиныграницастраныКарантин