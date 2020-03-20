Какие меры принимает правительство для защиты украинцев во время вспышки коронавируса? - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера



Единственное, чего мы должны бояться, так это самого страха. (Ф. Рузвельт)

Какие меры принимает правительство для защиты украинцев? Как чиновники планируют уменьшить финансовую нагрузку на граждан во время вспышки коронавируса? Как карантинные меры влияют на предпринимателей? Эффективны ли действия правительства по поддержке украинского бизнеса во время пандемии?

Чем на самом деле дышит страна - в "Свободе Слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Игорь Уманский, министр финансов Украины;

Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения Украины;

Юлия Ковалив, заместитель главы Офиса Президента Украины;

Екатерина Рожкова, заместитель главы Национального банка Украины;

Виталий Кличко, городской голова Киева;

Андрей Садовый, городской голова Львова;

Геннадий Труханов, городской голова Одессы;

Борис Филатов, городской голова Днепра;

Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016-2018); секретарь СНБО (май-октябрь 2019);

Борис Марков, генеральный директор сети магазинов "АТБ";

Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании "Dragon Capital";

Дмитрий Феликсов, совладелец компании Concert.ua;

Дмитрий Федотенков, владелец сети ресторанов "Tarantino family";

Сергей Кравец, генеральный директор компании Tickets.UA.

Они говорят, а решает народ.