Какие бесплатные медуслуги может получить пациент с COVID. Разъяснение от Минздрава

Национальная служба здоровья подчеркивает, что пациент с подозрением или подтвержденным COVID-19 может получить бесплатно ряд медицинских услуг. Они предусмотрены Программой медицинских гарантий в 2021 году.

Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.

Пациенты могут получить первичную медицинскую и амбулаторно-поликлиническую помощь. Украинцы с подозрением на коронавирусную болезнь могут пройти тестирование у своего семейного врача и получить консультации по лечению легкой формы заболевания COVID-19, которая лечится в домашних условиях под наблюдением семейного врача.

Также больные могут рассчитывать на экстренную медицинскую помощь в случае критического состояния. Речь идет о случаях, когда у человека наблюдаются затрудненное дыхание, дыхательная недостаточность, повышение температуры выше 38 градусов, что плохо поддается коррекции, внезапное ухудшение состояния.

"Приехав на вызов, медики скорой оценивают состояние пациента. Если есть необходимость, транспортируют в больницу, определенную в регионе для лечения пациентов с коронавирусной болезнью. Если пациент не нуждается в госпитализации, ему окажут необходимую медицинскую помощь на месте и рекомендации по самоизоляции", - указано в сообщении.

Бесплатно украинцы с COVID могут получить и стационарную медицинскую помощь.

В бесплатный пакет услуг лечения пациентов с COVID-19 входит:

тестирование на COVID-19;

лабораторное и инструментальное исследование;

медпомощь в соответствии с отраслевыми стандартами;

кислородная поддержка, интенсивная терапия при необходимости;

медикаментозная терапия и обезболивание при необходимости и тому подобное.

"Все лекарства, предусмотренные национальным протоколом лечения COVID-19 включены в тариф, по которому НСЗУ оплачивает услуги медицинских учреждений. Остаток лекарств для борьбы с COVID, имеющиеся в больницах и аптеках, доступен для просмотра на сайте НСЗУ", - добавили в ведомстве.

Напомним, по состоянию за сейчас за лечение госпитализированных пациентов с COVID-19 Нацслужба здоровья выплатила 11,4 млрд гривен. В среднем на одного пациента выходит по 45 тысяч гривен.

Как писало РБК-Украина, в Украине уменьшилось число госпитализаций с COVID-19.