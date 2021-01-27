Какая ситуация с коронавирусом в регионах Украины: данные Минздрава

Министерство здравоохранения обнародовало данные о ситуации с коронавирусом в регионе по состоянию на 27 января. В стране продолжает снижаться заболеваемость COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, в стране показатель заболеваемости превышает норму в 4,5 раза. Сейчас этот показатель составляет 183,9 на 100 тысяч населения при норме 40. Самая плохая ситуация в Запорожской (316,4), Николаевской (306,9) и Черновицкой (295) областях. Самая лучшая - в Кировоградской (63,7), Херсонской (109,1) и Харьковской (130,1) областях. В Киеве показатель заболеваемости составляет 259,2.

Также в стране свободны более чем две трети больничных кроватей для коронавируса. По состоянию на 27 января в стране заняты 28,5% коек, при этом нет ни одного региона, где кровати были бы заняты более чем на 50%.

Отмечается, что в Одесской области проводится недостаточное количество тестов на коронавирус - 42,2 при норме 48 на 100 тысяч населения.

Напомним, в Украине за сутки выявили 3 776 новых случаев коронавируса. При этом 2430 человек были госпитализированы, 145 - умерли.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина до 1 февраля ожидает решения COVAX по включению в распределение вакцин так называемой первой волны.