Какая вы классная! Маша Ефросинина восхитила дерзко-элегантным стилем (фото)

Маша Ефросинина порадовала своих поклонников солнечным фото и похвасталась стильным черно-белым нарядом "под зебру". Знаменитая украинская телеведущая устроила прогулку по улицам Киева в теплый субботний день и обратилась к своим поклонникам, как они проводят свой выходной.

41-летняя теледива опубликовала яркий снимок в необычном образе в своем Instagram, и тут же собрала массу восхищенных комментариев.

В кадре видно, как Ефросининой идет ее недавнее "обновление" прически - укоротила роскошные длинные локоны и остригла челку. Знаменитость выбрала для подчеркивания природной красоты черных волос интересный стильный костюм "аля пижама". Причем штаны украшает возле стоп оригинальная пряжа, словно черные пушистые "копытца" зебры. А завершает образ стильные светлые босоножки.

"Кто гулять? Кто лежать? Кто что делать?" - спросила Маша своих поклонников.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

В сети расхваливают образ телеведущей и ее уникальное чувство стиля, а также и новую прическу.

Кто ваш стилист? Восхищаюсь вашим дерзко-элегантным стилем!

Какая вы классная! Челка безумно идет!

Машенька - красота! У нас сегодня семейный велодень, но утро начала с вами - Экзамен по Королевой это вау! Спасибо за легкость, открытость и .. "качели"

Маша, вам очень круто с челкой!

Мой респект стилистам!

Фото: скрин комментариев instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, что недавно Маша Ефросинина резко высказалась о бодипозитиве, назвав его пропагандой лени и болезней.

Также мы писали о том, что ранее Маша Ефросинина умилила сеть абсолютным счастьем в компании любимых мужчин - мужа и сыночка.