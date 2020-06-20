Какая вы классная! Маша Ефросинина восхитила дерзко-элегантным стилем (фото)

Маша Ефросинина "выгуляла" новую прическу в необычном стильном наряде
Маша Ефросинина порадовала своих поклонников солнечным фото и похвасталась стильным черно-белым нарядом "под зебру". Знаменитая украинская телеведущая устроила прогулку по улицам Киева в теплый субботний день и обратилась к своим поклонникам, как они проводят свой выходной.
41-летняя теледива опубликовала яркий снимок в необычном образе в своем Instagram, и тут же собрала массу восхищенных комментариев.
В кадре видно, как Ефросининой идет ее недавнее "обновление" прически - укоротила роскошные длинные локоны и остригла челку. Знаменитость выбрала для подчеркивания природной красоты черных волос интересный стильный костюм "аля пижама". Причем штаны украшает возле стоп оригинальная пряжа, словно черные пушистые "копытца" зебры. А завершает образ стильные светлые босоножки.
"Кто гулять? Кто лежать? Кто что делать?" - спросила Маша своих поклонников.
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
В сети расхваливают образ телеведущей и ее уникальное чувство стиля, а также и новую прическу.
Фото: скрин комментариев instagram.com/mashaefrosinina
Напомним, что недавно Маша Ефросинина резко высказалась о бодипозитиве, назвав его пропагандой лени и болезней.
Также мы писали о том, что ранее Маша Ефросинина умилила сеть абсолютным счастьем в компании любимых мужчин - мужа и сыночка.
Автор: Styler