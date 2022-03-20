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"Как вы можете вести бизнес с РФ?": Кулеба опубликовал снимок руин театра в Мариуполе

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опубликовал спутниковый снимок разрушенного театра в Мариуполе. Глава МИД спросил у транснациональных компаний, которые продолжают вести бизнес с Россией: как они после этого бесчеловечного преступления могут вести бизнес с Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы.

"Это руины Драматического театра в Мариуполе, где спрятались сотни мирных жителей. Бесчеловечное военное преступление России", - написал глава МИД.

Кулеба спросил у транснациональных компаний, которые все еще работают с Россией или в России: как вы можете продолжать вести с ними бизнес?

"Как вы можете кормить, обслуживать и платить тем, кто это сделал?", – подписал снимок Кулеба.

Напомним, российские оккупанты сбросили на Драматический театр в Мариуполе бомбу 16 марта. В этот момент в бомбоубежище здания укрывались сотни людей.

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