"Как вы можете вести бизнес с РФ?": Кулеба опубликовал снимок руин театра в Мариуполе

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опубликовал спутниковый снимок разрушенного театра в Мариуполе. Глава МИД спросил у транснациональных компаний, которые продолжают вести бизнес с Россией: как они после этого бесчеловечного преступления могут вести бизнес с Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы.

"Это руины Драматического театра в Мариуполе, где спрятались сотни мирных жителей. Бесчеловечное военное преступление России", - написал глава МИД. Кулеба спросил у транснациональных компаний, которые все еще работают с Россией или в России: как вы можете продолжать вести с ними бизнес? "Как вы можете кормить, обслуживать и платить тем, кто это сделал?", – подписал снимок Кулеба.