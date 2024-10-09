У Каховці окупанти до смерті закатували місцевого жителя

У тимчасово окупованій Каховці Херсонської області від катувань окупантів помер місцевий житель Володимир Закаблук. Йому було 45 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр журналістських розслідувань .

Видання з посиланням на коментарі знайомих та друзів жертви повідомляють, що окупанти затримали Закаблука у Каховці. Після цього чоловіка жорстоко катували, він помер від отриманих травм. Інцидент стався на початку жовтня.

Закаблук працював у місцевій філії ТОВ "АТ "Каргілл", яка, зокрема, володіла маслоекстракційним заводом у Каховці.

З 2004 по 2008 роки Закаблук був зареєстрований ФОП з видами діяльності, пов'язаними з наданням транспортних послуг та посередництвом у спеціалізованій торгівлі.