У Каховці окупанти до смерті закатували місцевого жителя
У тимчасово окупованій Каховці Херсонської області від катувань окупантів помер місцевий житель Володимир Закаблук. Йому було 45 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр журналістських розслідувань.
Видання з посиланням на коментарі знайомих та друзів жертви повідомляють, що окупанти затримали Закаблука у Каховці. Після цього чоловіка жорстоко катували, він помер від отриманих травм. Інцидент стався на початку жовтня.
Закаблук працював у місцевій філії ТОВ "АТ "Каргілл", яка, зокрема, володіла маслоекстракційним заводом у Каховці.
З 2004 по 2008 роки Закаблук був зареєстрований ФОП з видами діяльності, пов'язаними з наданням транспортних послуг та посередництвом у спеціалізованій торгівлі.
Катування українців
Нагадаємо, випадки катування мирних українців з боку російських окупантів не є поодинокими.
Зокрема, нещодавно Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень встановила, що росіяни застосовували тортури систематично.
Одним із видів тортур є неодноразова практика насильницьких методів у місцях позбавлення волі в РФ.
При цьому нещодавно стало відомо, що окупанти під Покровськом розстріляли одразу 16 українських військовополонених. Це був наймасовіший випадок страти початку війни.
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