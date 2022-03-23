В Каховке российские оккупанты похитили 23-летнего парня
Российские оккупанты во вторник, 22 марта, в городе Каховка Херсонской области похитили 23-летнего местного жителя. Его местонахождение и состояние пока неизвестно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Каховской городской территориальной общины.
"Вчера, 22 марта, в районе магазина "Хрум-Хрум" на ул. Жука около 13 часов военными РФ был похищен каховчанин Прусаев Игорь Александрович 1999 года рождения. В настоящее время местонахождение Прусаева Игоря неизвестно", - говорится в сообщении.
Похищенный оккупантами Игр Прусаєв
Напомним, во временно оккупированном Херсоне 22 марта прошел мирный митинг. Российские военные пытались разогнать демонстрацию слезоточивым газом.
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